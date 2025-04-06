Бизнес-империя Юдашкина терпит колоссальные убытки после его смерти

Российский стилист Валентин Юдашкин ушел из жизни два года назад. С тех пор его модная империя начала терпеть убытки.

За прошлый год компании Юдашкина потеряли миллиона. Речь идет о фирмах «Шанти» и «Димакс», которые принадлежат дочери кутюрье Галине. Однако первая ушла в минус на более 6 млн рублей, а вторая — на 4,7 млн рублей, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Наиболее известной компанией телеведущего был Дом моды. Он просуществовал 23 года, но закрылся в апреле 2024 года.

Напомним, что Валентин Юдашкин умер в мае прошлого года. Долгое время он боролся с раком, однако не смог до конца справиться с болезнью. Скончался он в окружении близких, которые на протяжении всего лечения были рядом с ним и поддерживали.

Народный художник России был женат на Марине Юдашкиной. У них есть дочь Галина.

В июне прошлого года на могиле Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище открыли памятник модельеру.