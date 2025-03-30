«Филипп заболел. Мы испугались»: о чем жалел Бедрос Киркоров незадолго до смерти

Отец Филиппа Киркорова незадолго до смерти успел дать интервью. В эфире программы «Однажды…» на НТВ Бедрос Киркоров рассказал о воспитании сына и раскрыл, о чем жалел.

В интервью, которое оказалось последним, народный артист России откровенно рассказал о детстве единственного сына, которого впоследствии назвали королем российской эстрады. По словам Бедроса Киркорова, он едва не пожалел, что дал Филиппу именно такое имя, назвав его в честь отца. Вскоре после появления на свет наследник серьезно заболел.

«Я открою секрет. Мы заранее назвали Филиппа. Обычно, когда детей заранее называешь, это нехорошо. Вот поэтому Филипп сначала заболел. Мы испугались. После этого были проблемы с язвой, а здесь уже Иосиф Давидович Кобзон мне помог. Елисеевский магазин, там директор был сын полка маршала Толбухина. Иосиф сказал: „Иди, попроси, скажи, что ты болгарин, что от меня“. Благодаря этой помощи, которую я получил, мы подняли Филиппа», — делился Бедрос Киркоров.

Певец признавался, что они с женой не испытывали трудностей в воспитании сына – Филипп рос прилежным мальчиком и стремился учиться.

«Ни я, ни бабушка, ни Вика ни одного раза не сказали: „Филипп, садись и делай уроки“. Никто этих слов не произносил. Мы никогда не имели таких неприятностей, чтобы нас вызывали на родительское собрание, ругали из-за хулиганства. Нет, наоборот», — утверждал отец Филиппа Киркорова.

Однако все же нашлось то, с чем родителям будущего артиста пришлось побороться. Как оказалось, Филиппу Киркорову было непросто поддерживать дома порядок.

«Только одному не мог научить Филиппа — порядок дома. То, что берешь, надо класть на место. Я помню, где все ноты лежат мои. А он просто берет и кладет», — рассказывал артист.

Напомним, Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет. Причиной смерти народного артиста России стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров обратился к отцу на девятый день после его смерти со словами: «Надеюсь, тебе очень хорошо».