«Будем выпускать много разных штучек»: зачем Александр Розенбаум зарегестрировал названия песен

Александр Розенбаум объяснил, зачем он регистрирует названия песен в качестве брендов.

На премии «Шансон года» 73-летний артист получил награду за песню «Матросская лирическая», а после чего вышел на красную дорожку и пообщался с журналистами.

Недавно на просторах Интернета появились новости о том, что Александр собирается запатентовать такие строчки его песен, как «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла», «Упереться – не сломаться», «Летать, так летать» и другие якобы для продажи алкогольной продукции.

Однако артист опроверг эту информцию. По словам Розенбаума, осенью этого года состоится премьера мюзикла «Вальс-Бостон», созданный на основе его хитов. Организаторы мероприятия решили выпустить мерч с фирменными строчками артиста, из-за чего фразы пришлось зарегестрировать.

«Поверьте, это не для алкогольной продукции... Выходит мой мюзикл в сентябре месяце... Будем выпускать много разных штучек, мерч, например. Какие-то крылатые фразы, на которые они обратили внимание, я их просто зарегестрировал для того, чтобы они были моими, а не чужими... К алкогольным продукциям и коммерционным проектам я отношения не имею», - заявил Розенбаум в беседе с изданием Kp.ru.

Ранее мы писали о том, что певец Александр Розенбаум заработал 36 млн рублей на барах в Петербурге.

Также сообщалось, что певец Сергей Жуков за год заработал 5,5 млн рублей на новой управляющей компании.