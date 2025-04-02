Певец Сергей Жуков за год заработал 5,5 млн рублей на новой управляющей компании
© Starface.ru
Певец Сергей Жуков заработал на созданной им в 2024 году управляющей компании 5,5 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
В апреле прошлого года исполнитель создал УК, ее назвали ООО «Руки Вверх». По информации источника, за год она принесла прибыль в 5,5 млн рублей.
Ранее сообщалось о конфликте Жукова с певцом Стасом Костюшкиным. Поводом стал песня, которая похожа на хит солиста «Руки Вверх!»
Костюшкин объяснил, что на премьере фильма спросил у Жукова, можно ли взять его трек в новую песню. Артист тем временем был окружен журналистами. Костюшкину показалось, что коллега кивнул. Он подумал, что певец согласился. Потом Костюшкин пытался созвониться с Жуковым, но безуспешно – во время крупных концертов артист не брал трубку.