Певец Александр Розенбаум заработал 36 млн рублей на барах в Петербурге

Певец Александр Розенбаум ведет довольно прибыльный бизнес в Петербурге. За год его бары принесли ему 36 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Свое первое заведение под названием «Толстый фраер» артист открыл еще в 2003 году. Бар был востребован среди жителей северной столицы, поэтому в последующие года Розенбаум открыл по городу еще 20 «точек». Сейчас все они в совокупности приносят певцу немало денег. Как выяснили СМИ, в 2024 году выручка бизнеса Александра Яковлевича составила 319 млн рублей, из них 36 млн рублей чистой прибыли.

К слову, исполнитель также занимается производством алкогольной продукции. За год это принесло ему 3,4 млн рублей.

Отметим, что помогает в бизнесе Розенбауму партнер, а именно — его единственная дочь Анна. По образованию она профессиональный переводчик.

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