«Проблемы с памятью?»: Ольга Бузова ответила Ладе Дэнс на обвинения в краже хита

39-летняя певица Ольга Бузова назвала враньем обвинения Лады Дэнс в краже хита. Ольга прокомментировала скандальное высказывание коллеги в Telegram-канале.

Лада Дэнс заявила, что Бузова сделала ремейк трека Baby Tonight без ее разрешения. Ольга возмущена обвинениям коллеги, которая, как считает певица, желает пропиариться. По словам Бузовой, у нее есть все документы, разрешающие исполнять композицию. Кроме того, она сообщила, что коллега никогда не являлась правообладателем сингла.

«Я артист и с трепетом отношусь к своему творчеству, и никогда не позволила бы себе взять без разрешения песню. Я с огромным уважением отношусь к Ладе, она это прекрасно знает. Но клевету терпеть не намерена! Кто-то решил напомнить о себе, как всегда за счет моего имени, или все-таки проблемы с памятью?» — высказалась знаменитость.

Также Ольга опубликовала интервью Лады за 2023 год, в котором та подтверждает наличие разрешения на исполнение хита.

«Про меня говорят разное на протяжении двадцати лет. На многое и многих я научилась не обращать внимание. Но наглое вранье терпеть я не буду», — резюмировала Бузова.

Ранее стилист Ольги Бузовой ответил на сплетни вокруг новой песни знаменитости. Подробности читайте в этой новости.