«Будем надеяться на лучшее»: звезда «Утренней почты» Юрий Николаев раскрыл свой диагноз после госпитализации

Телеведущий Юрий Николаев, госпитализированный накануне, подтвердил, что находится в больнице, и раскрыл свой диагноз. В беседе с РИА Новости звезда программы «Утренняя почта» сообщил, что у него выявили воспаление легких.

«Да, я лежу в больнице, самочувствие средней тяжести, будем надеяться на лучшее», — рассказал Юрий Николаев, добавив, что ему диагностировали воспаление легких.

Напомним, 11 ноября в СМИ появилась информация о госпитализации 75-летнего артиста. Сообщалось, что Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока, а врачи пытались определить причины случившегося и поставить телеведущему точный диагноз. При этом уточнялось, что у знаменитости исключили инфаркт и инсульт.

Юрий Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики». Также народный артист России вел «Голубой огонек» и «Песню года», снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других.

Ранее мы писали о том, что племянница Юрия Николаева рассказала о его состоянии и заявила, что экс-ведущий «Утренней почты» пребывает в хорошем настроении и «передает всем большой и пламенный привет».