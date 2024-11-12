Племянница попавшего в реанимацию 75-летнего Юрия Николаева рассказала о его состоянии

Племянница народного артиста РСФСР Юрия Николаева рассказала о его состоянии после госпитализации. По словам Ольги, 75-летний телеведущий пошел на поправку.

В беседе с Telegram-каналом Baza она сообщила, что Николаев много шутит и пребывает в хорошем расположении духа.

«Попросил передать всем большой и пламенный привет» - сказала Ольга.

При этом он все еще остается в реанимации под наблюдением врачей. В ближайшее время артиста могут перевести в кардиологическое отделение.

Отмечается, что Николаева госпитализировали утром 10 ноября после двух обмороков за два дня. В первый раз телеведущий почувствовал себя плохо и потерял сознание 9 ноября. Приехавшие по вызову медики зафиксировали у него резкое снижение давления. Однако от госпитализации Николаев отказался.

На следующее утро народному артисту РСФСР опять стало плохо и телеведущего отвезли в одну из московских больниц.

Ранее врачи исключили инфаркт и инсульт у Николаева. Телеведущий сдает необходимые анализы для постановки диагноза.