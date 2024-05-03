38-летнюю певицу Ольгу Бузову лишили главных номинаций на Премии МУЗ-ТВ. Об этом сообщает The Voice.

14 июня состоится Премия МУЗ-ТВ. Уже известны номинации и список претендентов на победу. Публика надеялась, что Бузова сможет побороться за премию в нескольких номинациях: ее хиты «Верни» и «Позови» долгое время возглавляли верхние строчки чартов. Однако Ольга представлена только в одной категории — «Лучший в Сети». Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему артистка лишилась главных номинаций.

«Ну какая «Лучшая исполнительница», когда в этой номинации представлены Zivert, Лолита, Полина Гагарина, Люся Чеботина, Мари Краймбрери и Анна Асти? Они ее обходят на старте. У нас же не битва фан-клубов, мы все хотим какой-то объективности. Хиты Бузовой считаю узнаваемыми только для ее аудитории», — высказался Евгений.

Бабичев отметил, что Ольга могла бы претендовать на победу в 2017 году. Тогда у нее вышел хит «Мало половин», однако Бузову никто не номинировал.

Евгений добавил, что считает Ольгу не певицей, а проектом, за которым интересно наблюдать.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова кардинально сменила имидж после госпитализации. Подробности читайте в этой новости.