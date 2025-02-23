«Будь умнее, терпи»: экс-супруга Гуфа резко высказалась о разводе Алсу

Бывшая жена Гуфа неожиданно высказалась о разводе Алсу.

Айза-Лилуна Ай поддержала Алсу, которая недавно высказалась о вреде советов окружающих по сохранению брака.

Недавно артистка рассказала, что допустила много ошибок в браке из-за своего воспитания. Кроме того, когда Алсу приняла решение расстаться с мужем, она столкнулась с критикой: общество осудило ее, подчеркнув, что это не мудрый поступок.

Однако Айза не смогла пройти мимо данного заявления. Блогерша вспомнила о том, что сама проходила через этот пусть и выслушивала различного вида совета от людей. По словам Лилуны Ай, советчиков всегда много, но нужно поступать так, как будет комфортно тебе лично.

«По себе знаю этих "мудрых»" теток… Ничего не терпите, женщины мои. Мудрость — это жить счастливую жизнь и быть ментально здоровой, а не угождать обществу. Надеюсь, что мы когда-нибудь уже перерастем эти ужасные стереотипы из серии "а что люди скажут", "будь умнее, терпи"… Тьфу», — возмутилась блогерша в Telegram-канале AIZA-LILUNA.

Напомним, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым в мае 2024-го, а официально расторгнуть брак паре удалось уже лето. Артистка не стала скрывать, что она стала инициатором развода, так как не смогла простить измены со стороны партнера.

Ранее мы писали о том, что Айза-Лилуна Ай впервые за 17 лет решилась на смену имиджа.

Также сообщалось, что Алсу высказалась о разводе с изменявшим ей Яном Абрамовым.