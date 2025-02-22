«Я предлагаю забыть»: Алсу высказалась о разводе с изменявшим ей Яном Абрамовым

Певица Алсу откровенно рассказала, чему научилась после скандального развода с Яном Абрамовым летом 2024 года. В личном блоге исполнительница хита «Зимний сон» порассуждала об обидах и призналась, что научилась отпускать прошлое и любить себя.

По словам Алсу, тема обид является для нее «достаточно личной». Певица рассказала, что долгие годы не могла понять, «почему позволяла людям обижать себя» и «садиться на шею». Только после работы со специалистом артистка смогла найти ответы на свои вопросы и снова полюбить себя.

«Я много лет старалась быть хорошим человеком, никого не предавать и не обманывать, но ко мне раз за разом относились несправедливо. <…> Тот, кто ценит и уважает себя, не будет терпеть обиды и поддаваться манипуляциям», — отметила Алсу.

Знаменитость поняла, что в обидах нет смысла, поскольку они произошли в прошлом, а «прошлым жить нельзя».

«Мы не можем ничего поменять в прошлом, только вынести уроки, которые делают нас теми, кто мы есть. Нужно жить сегодняшним днем. <…> Я предлагаю жить сегодня, посматривая в завтра, а про вчера забыть. Не тянуть за собой воз размышлений: „Почему он так сказал или сделал?“, „За что меня жизнь наказывает?“ — выбросить этот мусор из головы», — заявила певица.

Напомним, в 2024 году Алсу пережила расставание с мужем после 18 лет брака. В конце мая артистка неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, несмотря на наличие троих общих детей. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись. После развода певица стала чаще появляться на публике и ушла в работу, взяв на себя новые проекты.

Ранее мы писали о том, что Алсу высказалась о мести бывшим. Артистка назвала себя «немстительным человеком» и заявила, что «вообще ни на кого никогда не держит зла».