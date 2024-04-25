Бросивший сына в сугроб блогер Сергей Косенко вновь удивил подписчиков

Блогер Сергей Косенко, прославившийся благодаря скандальному видео, на котором он бросает грудного ребенка в сугроб, вновь удивил общественность. Соответствующую публикацию он разместил в своем микроблоге.

Так, Косенко опубликовал новое фото, на котором якобы планирует бросить своего маленького сына Лео с яхты в море.

«Пап, может не надо?», - подписал снимок скандальный блогер.

Подписчики «безответственного отца», в свою очередь, выразили негодование его поведением.

«Серьезно? Опять?», «Такое чувство, что родили, чтобы хайп ловить», «Самый странный папа из тех, что я видела…», - поделились эмоциями пользователи.

Напомним, в начале января Сергей Косенко выложил в своем микроблоге пост, который сопроводил комментарием: «Сейчас будем снимать самое популярное видео». На видео запечатлен сам Косенко, который под веселую рождественскую музыку забрасывает младенца в глубокий сугроб.

В комментариях к ролику люди начали требовать лишить его родительских прав.

Позднее глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера, который рассказал, что якобы бросил в сугроб не своего ребенка, а куклу, на которую при помощи монтажа наложил лицо сына.

Также мы писали, что православный миллиардер Герман Стерлигов лишил наследства жену, двоих сыновей и дочь.