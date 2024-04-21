Бросила в день рождения: Саша Стоун впервые прокомментировал расставание с Валей Карнавал

Саша Стоун раскрыл подробности о расставании с Валей Карнавал. В интервью для YouTube-канала FAMETIME TV чемпион по смешанным единоборствам заявил, что девушка оставила его одного в день рождения.

По словам спортсмена, их отношения с Валей Карнавал закончились в день его рождения. Тогда девушка молча собрала свои вещи и съехала от него. При этом Саша Стоун до сих пор не знает, в чем истинная причина этого поступка.

«Очень сложный период был. Ты не понимаешь в моменте, что делать дальше. Ступор какой-то. У тебя планы есть дальше: свадьба, дом, дети. Простроено все на несколько лет, и в моменте все обрывается», – поделился он.

Саша Стоун подчеркнул, что после этого Валя Карнавал ни разу не пыталась с ним поговорить и объясниться.

Сейчас у спортсмена уже новая девушка. Он встречается со звездой Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Пара долгое время скрывала свои отношения, однако поклонники заметили, что новые фотографии Сысоевой в соцсетях, скорее всего, были сделаны в квартире Саши Стоуна.

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