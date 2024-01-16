На 15 лет моложе: звезда Comedy Woman встречается с бывшим парнем Вали Карнавал

Бывшая участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева закрутила роман с бывшим парнем популярной блогерши Вали Карнавал. Сейчас 39-летняя артистка отдыхает с 24-летним Сашей Стоуном в Таиланде. Об этом сообщает Kp.ru.

Пара долго держала свои отношения в секрете, но фанаты обнаружили их, изучая фотографии в социальных сетях. Сысоева размещала снимки, на которых были видны детали квартиры, очень похожей на ту, где проживает Стоун. Вероятно, они уже делят общее жилье. Кроме того, они представили своих собак друг другу.

Недавно пара отправилась отдыхать в Таиланд, где сняли уютную виллу с бассейном. По публикациям в соцсетях можно судить, что они находятся в одном и том же месте.

Разница в возрасте в 15 лет, кажется, не беспокоит влюбленных. Надежде исполнится 40 лет в этом году, а Саше — 25. Тем не менее, Сысоева, кажется, не поддается возрасту, выглядя максимум на 28.

Стоун ранее встречался с 22-летней Валей Карнавал. Судьба Сысоевой в личных отношениях тоже была насыщенной: ее предыдущим партнером был сценарист Comedy Woman Дмитрий Чернак, а до него она встречалась с продюсером Ильей Бачуриным.

Отзывы в Сети о новой паре разнообразны. Многие считают, что Валя Карнавал была лучше, а некоторые называют Сашу альфонсом.

Ранее мы писали о том, что Валя Карнавал выложила трогательное видео после сообщения о смерти отчима.