Бренд на своем имени: Гузеева будет продавать одежду из латекса

Телеведущая Лариса Гузеева подала заявки на регистрацию своего товарного знака. Знаменитость намерена продавать под своим именем косметику, нижнее белье и одежду из латекса. На это обратило внимание Агентство городских новостей «Москва».

Артистка подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva. Это дает ведущей «Давай поженимся!» право производства и продажи косметики, химических бытовых средств, нижнего белья и одежды из латекса, а также предоставления услуг в сферах гостиничного бизнеса, страхования, недвижимости, дизайна, акушерства и пластической хирургии.

Ранее стало известно, что шоумен Дмитрий Нагиев также планирует зарегистрировать свое имя в качестве бренда. Его намерения включают производство парфюмерии, косметики, одежды, обуви, ювелирных украшений, часов, а также предоставление образовательных и рекламных услуг.

Отмечается, что ранее у Нагиева не было собственных товарных знаков, и эта инициатива стала первой в данной области для шоумена. В апреле 2022 года он выпустил коллекцию совместно с брендом кожаных изделий Julia Fom, включающую в себя рюкзак, дорожную сумку, браслет и сумку через плечо. В последнее время актер мало появляется на телевидении и отказался от участия в ряде телепроектов.

Мы писали о том, что Дмитрий Нагиев заговорил о приобретении квартиры в жаркой стране.