Актер Дмитрий Нагиев решил купить квартиру за границей за 120 тысяч долларов

Актер Дмитрий Нагиев, отказавшийся от всех телепроектов в начале 2022 года, задумался о приобретении недвижимости в Дубае. На покупку апартаментов он решил потратить 120 тысяч долларов, однако ему предложили вариант в два раза дороже.

«Меня мало куда пускают, потому что я плохо себя веду, выгляжу неважно. Недавно стали пускать в Дубай… У меня 120 тысяч долларов сейчас», - приводит слова Нагиева StarHit.

При этом риелтор, занимающийся продажей недвижимости в ОАЭ, предположил, что у актера есть гораздо больше средств, поэтому предложил звезде вариант за 250 тысяч долларов, подчеркнув, что это вложение будет привлекательной инвестицией, а также существенно упростит жизнь Нагиева в эмиратах.

«Меня на приличные платные пляжи не пускают, поэтому я шел на днях по простому муниципальному. Вдруг шейх проехал. Без охраны! Я не один был, с девушкой. Он остановился и спросил: How are you? У нее, конечно. Я потом понял, что он живет недалеко — ехал без охраны на своем «Гелике», - рассказал историю своего пребывания в Дубае Нагиев.

При этом актер неоднократно подчеркивал, что живет в России, любит свою страну и соотечественников. В начале 2022 года Дмитрий Нагиев заявил, что отправляется в творческий отпуск. Он отказался вести шоу «Голос» на Первом канале, а также перестал появляться в других телепроектах. При этом актер продолжает сниматься в рекламе.

Ранее мы писали, что 56-летний Дмитрий Нагиев возвращается на ТВ после годовой паузы. В Москве состоялась презентация нового сезона телеканала СТС. Во время мероприятия поклонников Нагиева обрадовали приятной новостью. Как выяснилось, совсем скоро Дмитрий вновь появится в сериале «Кто быстрее». По сюжету, действие происходит в Геленджике, где ведется «охота» за редким бриллиантом. Нагиев сыграл роль криминального авторитета.