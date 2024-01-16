Актер Дмитрий Нагиев решил выпускать парфюмерию и одежду под своим именем

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев решил запатентовать собственное имя и сделать из него бренд парфюмерии и косметики.

Кроме того, в заявке на регистрацию в Роспатент значится, что артист сможет под своим именем выпускать одежду, обувь, ювелирные украшения и часы, а также оказывать образовательные и рекламные услуги, сообщает газета «Ведомости».

На данный момент у Нагиева нет собственных товарных знаков, однако в апреле 2022 года он выпустил коллекцию совместно с брендом кожаных изделий Julia Fom. Поклонники артиста могли приобрести рюкзаки, сумки и кожаные изделия имени Нагиева.

При этом в начале 2022 года актер внезапно отказался от участия в телевизионных проектах Первого канала. Вместо него ведущими шоу «Голос» стали Лариса Гузеева и Яна Чурикова. В феврале 2023 года Нагиев проигнорировал премию телеканала МУЗ-ТВ без объяснения причин.

В марте 2023 года он вновь появился в эфире Первого канала в рамках праздничного шоу «Две звезды. Отцы и дети».

Ранее мы писали, что Дмитрий Нагиев решил купить квартиру за границей за 120 тысяч долларов.