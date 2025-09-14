Бренд-менеджер Газманова назвал ерундой слухи о мошенничестве в отношении певца

Сегодня в СМИ появились новости, что семью народного артиста Олега Газманова обманули мошенники. Бренд-менеджер певца Иван Ерхов опроверг эту информацию.

Ерхов отметил, что пока не обсуждал эту тему с исполнителем.

«Мы с Олегом Михайловичем эту тему не обсуждали и, скорее всего, это какая-то ерунда», — рассказал он aif.ru.

По словам бренд-менеджера звезды, у Газманова все хорошо.

Напомним, по обвинению в мошенничестве в отношении артиста задержали основателя детского парка «Кидзания Москва» Геворка Саркисяна. Как выяснилось, пасынок Газманова был партнером бизнесмена по созданию приложения для дальнобойщиков. В мае задолженность компании составила 21,4 млн руб.

Ранее стало известно, что гонорар Олега Газманова увеличился до 7 млн после попадания в тренды.