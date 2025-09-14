Злоумышленника уже задержали: семью певца Олега Газманова обманули мошенники

Семья народного артиста России Олега Газманова стала жертвой аферистов. По уголовному делу о мошенничестве задержали Геворка Саркисяна, крупного российского бизнесмена, передает Telegram-канал 112.

По информации журналистов, дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили еще в конце июля. По подозрению в совершении преступления задержали Геворка Саркисяна, основателя детского парка «Кидзания Москва». Бизнесмена даже поместили под стражу, однако потом его адвокаты смогли добиться перевода подзащитного под домашний арест.

По данным 112, с Геворком Саркисяном был лично знаком пасынок Газманова Филипп. Несколько лет назад молодой человек вместе с партнерами разработал приложение для дальнобойщиков, в которое основательно вложился бизнесмен.

С Геворком Филипп познакомился случайно в 2015 году в Лондоне на благотворительном аукционе. Они обменялись контактами, а позже увиделись в Москве. Пасынок Газманова даже стажировался пару недель в компании дизайна Саркисяна, а спустя время они запустили еще одно приложение.

