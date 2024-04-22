«Бред, отстань»: больная раком Заворотнюк прокомментировала слухи о госпитализации

Больная раком актриса Анастасия Заворотнюк назвала «бредом» слухи о своей госпитализации. Об этом сообщает портал Daily Storm со ссылкой на концертного директора звезды «Моей прекрасной няни» Станислава Христова.

Напомним, что после обнаружения у артистки серьезного заболевания – глиобластомы, в СМИ появлялись слухи о госпитализации женщины. Но близкие и друзья ничего не рассказывали о состоянии звезды. Слухи о срочной госпитализации развеял концертный директор Анастасии. Он в беседе с Daily Storm передал ее слова.

«Я могу вам сразу только одно ответить: я получил от Насти эсэмэску: «Бред, отстань», — ответил Станислав Христов.

После этого журналисты связались с бывшим возлюбленным Заворотнюк, Сергеем Жигуновым. Но он ответил, что ничего не знает и сказать не может.

Эти данные о состоянии Анастасии Заворотнюк Daily Storm опубликовал несколько лет назад. Новых данных и дополнительной информации о состоянии актрисы нет.

Ранее «Экспресс газета» со ссылкой на источник из реабилитационного центра, где якобы находится актриса, сообщил, что у женщины парализовало правую сторону тела. Информатор отметил, что злокачественная опухоль появилась у Анастасии в левом полушарии мозга и дала некоторые патологии, которые сказались на двигательной активности женщины. Сотрудники якобы делают все возможное, но ничего не получается.

За актрисой присматривают ее мать и муж Петр Чернышев. Но он много работает, чтобы обеспечить жизнь и лечение супруги. Он выступает в ледовых шоу и часто бывает на гастролях. Члены семьи не комментируют состояние звезды «Моей прекрасной няни».

Даже дочь артистки Анна Заворотнюк стала реже говорить о матери. Сейчас она сама объявила, что чувствует себя не лучшим образом из-за вируса, который подхватила в Дубае.