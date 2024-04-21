«Берегите себя»: Заворотнюк пожаловалась на неизвестный вирус и температуру

Уехавшая в Дубай дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна пожаловалась на проблемы со здоровьем. Как призналась блогер на своей странице в соцсети, она подхватила неизвестный вирус.

«Эстетика моих выходных», — написала Заворотнюк, дополнив пост фотографией, на которой запечатлены средства от боли в горле.

Блогер также поделилась появившимися у нее симптомами болезни. Так, у Анны внезапно поднялась температура, начали слезиться глаза, и в итоге она сильно похудела.

«Не теряйте меня и берегите себя», - обратилась Анна к подписчикам.

Анна Заворотнюк переехала в Дубай в начале 2022 года. Наследница звезды «Моей прекрасной няни» часто делилась в блоге плюсами жизни за границей. Однако в конце 2023 года вернулась в Москву. При этом Анна решила не оставаться на день рождения матери, Анастасии Заворотнюк, ведущей борьбу с глиобластомой – агрессивной опухолью мозга, и в конце марта вновь улетела в ОАЭ.