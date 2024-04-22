«Частично парализовало»: состояние тяжелобольной Заворотнюк резко ухудшилось

Состояние тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось. Об этом сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на источник в реабилитационном центре, где находится звезда сериала «Моя прекрасная няня».

Родные и коллеги знаменитости не рассказывают о ее состоянии и тяжелом заболевании – глиобластоме. Но журналисты пишут, что новости о состоянии артистки являются, к сожалению, безрадостными.

«Артистку частично парализовало и подвижность у нее уже не восстановится», – пишет «Экспресс газета» со ссылкой на источник.

Информатор отметил, что злокачественная опухоль появилась у Анастасии в левом полушарии мозга и дала некоторые патологии, которые сказались на двигательной активности женщины. Как пишет «Экспресс газета», у Заворотнюк сначала отнялась правая рука, а потом и вся правая сторона тела. Реабилитологи пытаются восстановить состояние пациентки, но ничего не получается.

«В таком состоянии Заворотнюк не может ходить самостоятельно, так что звезду возят на коляске. Кроме того, ей постоянно требуется помощь посторонних», – говорится в сообщении.

Эти данные о состоянии Анастасии Заворотнюк «Экспресс газета» опубликовала несколько лет назад. Новых данных и дополнительной информации о состоянии актрисы нет.

За Анастасией смотрит ее мать и муж, фигурист Петр Чернышев. Но он много работает, чтобы обеспечить семью и лечение жены. Спортсмен является артистом многих ледовых шоу.

Ранее мы писали о том, что дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на неизвестный вирус и температуру. Так, у Анны внезапно поднялась температура, начали слезиться глаза, и в итоге она сильно похудела.