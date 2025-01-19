«Скучаю до хрипоты, до боли»: Диана Гурцкая до сих пор с трудом переживает потерю мужа

Диана Гурцкая призналась, что до сих пор с трудом переживает потерю мужа. Об этом она рассказала в шоу «Когда все дома».

Певица Диана Гурцкая в 2023 году потеряла мужа Петра Кучеренко. Дипломату стало плохо во время перелета из Кубы в Москву — к сожалению, его не смогли спасти.

По словам знаменитости, она до сих пор с трудом переживает смерть Кучеренко.

«Конечно, сложно держать себя. Я не могу смириться с тем, когда говорят: „18 лет он подарил тебе“. А кто сказал, что мне хватило этих лет? Пустота и есть пустота», — рассказала она.

Эмоции переполняют певицу, когда та вспоминает о муже. Гурцкая рассказала, что иногда не способна справиться с чувствами.

«Говорят, что время лечит, но я с этим не соглашусь. Ничего не остается, кроме воспоминаний. Где бы я ни находилась, чем бы ни занималась — будь то работа или дома с ребенком, — он всегда со мной. Я до такой степени скучаю — до хрипоты, до боли, но ничего не могу сделать», — с грустью заявила она.

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