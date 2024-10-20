На могиле мужа Дианы Гурцкая построили огромный памятник с колоннами
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На могиле мужа Дианы Гурцкая построили огромный памятник с колоннами. Об этом сообщает YouTube-канал Андрея Флора.
Спустя полтора года после смерти мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко на его могиле на Троекуровском кладбище установили памятник внушительных размеров. Он выполнен из белого камня, по форме сооружение напоминает ротонду без крыши.
Судя по кадрам, работы по установке памятника выполнены не до конца. Рядом с надгробной плитой не установлена табличка с годами жизни чиновника, а вазы с цветами выставлены за периметр сооружения.
Напомним, Петр Кучеренко скончался 20 мая 2023 года во время полета с рабочей поездки на Кубу. В самолете мужу Дианы Гурцкая стало плохо. Борт экстренно приземлился в Минеральных Водах, однако врачи не смогли реанимировать дипломата.
Ранее мы писали о том, как живет Диана Гурцкая после смерти мужа.