На могиле мужа Дианы Гурцкая построили огромный памятник с колоннами

Судя по кадрам, работы по установке памятника выполнены не до конца. Рядом с надгробной плитой не установлена табличка с годами жизни чиновника, а вазы с цветами выставлены за периметр сооружения.

Напомним, Петр Кучеренко скончался 20 мая 2023 года во время полета с рабочей поездки на Кубу. В самолете мужу Дианы Гурцкая стало плохо. Борт экстренно приземлился в Минеральных Водах, однако врачи не смогли реанимировать дипломата.

Ранее мы писали о том, как живет Диана Гурцкая после смерти мужа.