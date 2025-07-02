«Очень нравился не Лепс, а Даня Милохин»: раскрыты подробности личной жизни Авроры Кибы

Молодой возлюбленной Григория Лепса изначально нравился не певец, а молодой блогер Даня Милохин. Об этом члены съемочной команды шоу «Мастер игры» рассказали в беседе с Kp.ru.

Напомним, что девушка стала участницей проекта и не боялась вступать в перепалки со звездами шоу-бизнеса. Ее спрашивали о том, не смущает ли ее роман с возрастным Лепсом.

«Мое тело — мое дело», — заявляла Киба.

А в разговоре с Филиппом Киркоровым Аврора прямо говорила о том, что Григорий звал ее в жены целых четыре раза. Но многие даже после этого не верят в искренность чувств девушки. Члены съемочной команды пообщались с журналистами и рассказали подробности об Авроре.

«На самом деле, Аврора очень хайпится на теме с Лепсом, что тоже наводит на мысли. В караоке она поет только песни Лепса! При этом известно, что раньше ей очень нравился не Лепс, а Даня Милохин, она его всячески «донатила» в соцсетях», — рассказал инсайдер.

Участники шоу сомневаются, что у девушки все хорошо с финансовым положением. Они заметили, что она хвастается фото с артистами, но все они из далекого прошлого.

«Да и одежда на ней часто повторяется. Не удивлюсь, если она донашивает вещи за мамой, ведь у люксовых брендов почти нет срока давности. К тому же сейчас винтаж в моде. Остальное все — по бартеру. В общем, очень сомнительная история во всех отношениях», — высказался один из участников шоу.

Кроме того, у возлюбленной артиста якобы есть личный астролог, с которым она часто советуется.

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