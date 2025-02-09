«Ошибочка вышла»: экс-возлюбленная Виторгана прокомментировала слухи о свадьбе

В середине января появились слухи о том, что бывшая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе выходит замуж за 33-летнего Михаила Кремера. Актриса впервые прокомментировала эту информацию.

Нино показала букет из белых тюльпанов от фанатов. В нем лежала записка, в которой актрису поздравили с предстоящей свадьбой и новым фильмом.

«Желаю невероятного счастливого нового этапа жизни во всех сферах и смыслах», — было написано в открытке.

33-летняя актриса высмеяла подарок. Похоже звезда не выходит замуж, как ранее писали в СМИ.

«Ну как бы спасибо. Но как бы «ошибочка вышла», — отметила Нинидзе в своем Telegram-канале.

Нино Нинидзе до этого встречалась с актером Максимом Виторганом. В 2022 году появились слухи о расставании пары. Сейчас экс-супруг Ксении Собчак счастлив в новых отношениях с Анной Коротковой, а артистка встречается с Михаилом Кремером.

Напомним, ранее стало известно, что Максим Виторган съехался с новой избранницей и представил ее детям. При этом сама Короткова не спешит представлять актера семье.