«Не сюрприз для меня»: Марина Анисина прокомментировала видео, на котором Джигурда фотографировался с женщинами

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина опубликовала видео, на котором супруг Никита Джигурда фотографируется с многочисленными женщинами на презентации. Жена актера назвала его любимцем женщин и заявила, что ей это приятно.

Пара посетила презентацию турецкой картины «Оставь это ветру». Джигурду многие просили сделать совместное фото, и он не отказывал.

Марина Анисина прокомментировала это следующим образом: «Приятно и не сюрприз для меня, что мой Никитос – любимец женщин! Разных возрастов. Кино, кино, кино».

Ранее друг Джигурды, ветеран МВД Михаил Игнатов прокомментировал решение Украины признать актера угрозой национальной безопасности. По его словам, певец часто выезжал на передовую и возил гуманитарную помощь. Актер приобрел за свой счет «Нивы» и отвез бойцам. Пел в землянках и блиндажах. Игнатов уверен, что наибольшую опасность для самих украинцев представляет их президент Владимир Зеленский, но не Джигурда.

Актер хотел бы съездить к матери на Украину, однако женщина боится, что его убьют, рассказал Игнатов.