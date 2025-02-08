«Боже упаси! Какой Лотерей?»: Евгений Кулик раскрыл настоящее имя новорожденного сына

Евгений Кулик рассекретил настоящее имя новорожденного сына.

37-летний актер не стал скрывать, что его супруга Регина Гайсина все же отказалась называть малыша, который недавно родился, Лотереем.

О рождении сына Евгений сообщил в личном блоге, опубликовав снимок на котором она запечатлен вместе с женой и новорожденным ребенком. Тогда Кулик сразу же рассказал о том, как мечтает назвать третьего наследника, чем вызвал не только удивление, но и осуждения со стороны его поклонников.

Однако позже артист признался, что Регина придумала другое имя.

Кулик не стал скрывать, что у него были еще идеи того, как называть ребенка. Однако его супруга решила самостоятельно дать имя сыну.

«Я Регине сказал – либо Витя, либо Степан. Но назовем Лотерей. А сейчас, оказывается, в роддоме не дают Свидетельство. Нужно идти в МФЦ. Она сходила, возвращается. И вот. Матвей. Жена сама так решила. Вернулась из МФЦ с Матвеем... Да, Боже упаси! Какой Лотерей?», — признался актер в программе «Шоу Воли».

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