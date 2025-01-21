37-летний актер Евгений Кулик стал отцом в третий раз

Актер Евгений Кулик стал отцом в третий раз. У 37-летнего автора юмористических видео в соцсетях родился сын.

В личном блоге звезда фильма «Я худею» опубликовал первое фото с малышом и супругой. Артист даже не стал скрывать лицо новорожденного.

«Я отец. Кулик Лотерей Евгеньевич. 20.01.2025», - поделился Евгений.

Кулик уже много лет вместе со своей женой Ригиной Гайсиной. Они познакомились еще в 2014 году, причем актер буквально увел девушку из-под венца, так как она готовилась к свадьбе с другим мужчиной. Уже с 2016 года они начали вместе работать – публиковали в Сети юмористические ролики. А спустя 2 года отправились в ЗАГС.

В 2020 году у супругов родился первый ребенок – дочь София. В 2022 году они стали родителями еще и для сына Федора. И вот в 2025 году появился на свет еще один звездный наследник.

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