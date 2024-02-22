«Боюсь вспоминать об этом»: Дибцева заявила о жестокости Шипенко на съемках «Холопа 2»

Актриса Ольга Дибцева рассказала, как потеряла сознание на съемках «Холопа 2» из-за Клима Шипенко. Артистка поделилась откровением с порталом PROZVEZD.

Ольга Дибцева стала известна благодаря роли в комедии «Холоп». Актриса снималась в двух частях фильма, однако работа над последней частью ей далась труднее всего. Дело в том, что она снималась, будучи беременной.

По словам знаменитости, ей приходилось работать в корсете, из-за которого она падала в обморок. Клим Шипенко, режиссер фильма, проявлял требовательность к актрисе, несмотря на ее положение. Ольга вспомнила, как режиссер заставлял ее нырять в ледяное болото. Примечательно, что съемки сцены проходили при осенней погоде.

«Клим Шипенко — не из тех, кто жалеет или сюсюкается. Он — беспощадный человек. Всегда добивается того, что ему нужно. Мы делали много дублей. Сейчас боюсь даже вспоминать об этом», — высказалась знаменитость.

По словам Ольги, Клим — «беспощадный» человек.

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