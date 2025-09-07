«Боюсь потерять товарный вид»: Прохор Шаляпин решился на пластическую операцию

Прохор Шаляпин признался, что планирует сделать пластическую операцию ради сохранения молодости.

Певец раскрыл свои планы о хирургическом вмешательстве. Он отметил, что это связано не столько с личными причинами, сколько с желанием оставаться привлекательным и востребованным в глазах публики.

По словам певца, его работа предъявляет высокие требования к внешнему виду. По этой причине поддержание молодости становится частью профессионального имиджа. Из-за чего артисту важно не только быть талантливым, но и соответствовать ожиданиям поклонников.

«Ездил к пластическому хирургу недавно в Петербург, там шикарный загородный пансионат, где все делают. Ложишься, четыре часа — и минус годы. Старости я не боюсь. Я боюсь потерять товарный вид. По осени думаю сделать. Я за адекватность. Если есть возможность, надо сделать что-то, чтобы не ходить как половина нашей эстрады…», — откровенно рассказал Шаляпин в шоу «Натальная карта».

Прохор добавил, что относится к пластической хирургии с осторожностью и выбирает только проверенных специалистов, чтобы результат выглядел естественно и привлекательно. Планируемая операция запланирована на осень. Артист уверен, что она поможет ему сохранить энергичный и свежий облик, который так ценят фанаты.

