Прохор Шаляпин назвал себя примером для многих и ответил на обвинения в тунеядстве

Певец Прохор Шаляпин в ответ на обвинения в тунеядстве заявил, что платит большие налоги и много работает. Артист считает, что является примером для молодежи.

Шаляпин прокомментировал обвинения главы движения в защиту традиционных ценностей «Иван Чай» Элины Жгутовой в том, что Шаляпин пропагандирует лакшери-жизнь, при которой не нужно прилагать усилий. Она отмечала: труд всегда был в почете, хотя «русский народ верит в сказки, но печь сама не едет».

Певец считает такие заявления попыткой пропиариться за счет известных людей.

«Начнем с того, что я налогоплательщик и много работаю. Мой образ жизни не противоречит законам, я артист и шоумен», - сказал певец изданию 360.ru и отметил, что его задача не учить людей, а развлекать.

Шаляпин подчеркнул: он ни к чему не агитирует и не призывает. Он уверен, что за подобные высказывания «людей нужно призывать к ответственности».

Шаляпин приехал в Москву из Волгограда, родился в бедной семье и считает себя примером для многих.

«Купил несколько квартир в Москве, плачу приличные налоги, у меня много работы. Даю пример молодежи и надежду, что можно приехать и исполнить свою мечту», - сказал артист и отметил, что за высказывания в свой адрес мог бы подать в суд за клевету.

