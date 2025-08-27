Прохор Шаляпин раскрыл, как себя чувствует после свадьбы с Ольгой Вашуриной

Недавно Прохор Шаляпин сыграл постановочную свадьбу с 37-летней победительницей шоу «Кондитер» Ольгой Вашуриной. Хоть и сам исполнитель просил не воспринимать «женитьбу» всерьез, по всей видимости у него возникли реальные чувства к возлюбленной.

Участник «Фабрики звезд» назвал себя счастливым человеком. Шаляпин заявил, что ему хорошо с Ольгой, и он ее обожает. По словам артиста, женщина также себя прекрасно чувствует с ним.

«Мы получаем сотни слов с поздравлениями. Конечно, кто-то считает, что наши отношения и брак — это фикция, но это их право так думать. Самое главное, что нам вдвоем хорошо», — приводит слова знаменитости «Общественная служба новостей».

Певец пожелал каждому одинокому человеку встретить вторую половинку и стать счастливым, чтобы потом «не писать гадости» под его фотографиями.

Напомним, Прохор встретил избранницу на телепроекте «Свадьба вслепую», где незнакомые люди связывают себя брачными узами на неделю, чтобы затем принять решение о продолжении отношений. Позже артист призвал не воспринимать всерьез его свадьбу и назвал все произошедшее в шоу постановкой.