«Боялся остаться в семье»: Валерий Афанасьев объяснил, почему чувствует вину перед сыном

Валерий Афанасьев чувствует вину перед сыном, росшим без отца девять лет.

Актер признался, что какое-то время не участвовал в жизни старшего наследника Владимира, который родился в браке с Евгенией Колмыковой.

Валерий раскрыл, что они девять лет не общались с сыном по его вине: он испугался и побоялся остаться в семье. А долгожданная встреча отца и сына состоялась во время театральной постановки, в ходе которого герой Афанасьева обратился якобы к своему ребенку. Однако тогда артист знал о присутствии наследника в зале, из-за чего в свои реплики вкладывал реальные чувства и эмоции, обращенные к собственному сыну.

«Это моя вина, моя большая вина. Я, может быть, боялся остаться в семье. Прийти и остаться. Надо отдать должное Жене, она не воспитала Володьку против меня. Такое ощущение, что мы не расставались. И все, я привел его в семью. Женя начала звонить в наш дом»», — раскрыл Валерий в шоу «Секрет на миллион».

Сын актера Владимир признался, что он сумел простить отца, ведь встреча с ним стала самым радостным событием в жизни. На тот момент ему было 13 лет. Кроме того, наследник не стал скрывать, что, когда случаются какие-то трудные ситуации, он звонит папе за советом и поддержкой.

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