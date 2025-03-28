61-летняя певица Вика Цыганова сообщила, что пыталась усыновить ребенка. Однако артистка поняла, что у нее другой путь.

Певица сама говорила, что не может стать матерью, на вопрос, не было ли мысли усыновить ребенка, сказала: «Я об этом думала и даже пыталась, но у меня другой путь. Потому что я постоянно бываю на передовой, и я не могу оставить тех, за кого я буду отвечать». Слова артистки приводит Kp.ru.

Цыганова говорит, что ее дети – это солдаты. Она пришла к выводу, что «у каждого человека свое предназначение в жизни».

Вместе с мужем Цыганова более 35 лет вместе. Певица отмечает, что счастливые отношения сложились благодаря любви и смирению с тем, что муж отвечает за семью.

«Я вообще считаю, что все самые хорошие мужики – подкаблучники», - неожиданно заключила артистка.

Цыганова росла в благополучной семье. Исполнительница говорит, что любовь, которой было много в семье, передалась ей.

Ранее сообщалось, что певица Катя Лель обвинила Цыганову в зависти. До этого артистка высмеяла присуждение исполнительнице почетного звания.