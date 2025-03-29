Анна Михалкова пошутила о своем родстве с Никитой Михалковым на престижной премии

Накануне Анна Михалкова вручала награду в номинации «Кино» в МХТ имени Чехова. Знаменитость поздравили с присвоением звания народной артистки, что вызвало у нее ироничную реакцию.

Президент России Владимир Путин присвоил звезде звание народной артистки. На третьей церемонии «Премии Художественного театра» Анна впервые вышла на сцену после этого знаменательного события. В этот момент из зала раздался выкрик с поздравлениями.

Михалкова с улыбкой отметила, что ее в основном приветствуют зрители «Спокойной ночи, малыши!», намекнув на молодой возраст участников премии.

Затем артистка немного посмеялась сама над собой. Она и не думала, что окажется на сцене МХТ, когда окончила ВГИК в конце 90-х.

«Это доказывает, если упорно трудиться, и если у тебя папа — Никита Михалков… Это была шутка! Сейчас лучше уточнять, где ты шутил, а где нет», — приводит слова знаменитости Voice.

В конце Анна добавила, что избалована призами, но каждую награду она воспринимает как аванс, который надо оправдать. Поэтому победителей номинации дочь режиссера призвала не расслабляться.

Ранее Татьяна Михалкова публично поздравила дочь Анну с получением звания народной артистки России. Она отметила, что актриса заслужила его, так как все эти годы упорно работала.