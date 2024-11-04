«Боялся, что все потрачу?»: Ольга Бузова заявила, что Тарасов скрывал от нее миллионы

Ольга Бузова заявила, что Дмитрий Тарасов скрывал от нее миллионы в браке. Певица рассказала о союзе с футболистом в эфире шоу «Это нормально?».

Будучи в браке с Бузовой, Тарасов получал по 3 млн евро за сезон и зарабатывал на рекламе. По словам Ольги, на тот момент ее зарплата не могла сравниться с заработком Дмитрия. Однако, как выяснилось, певица почти не получала денег от экс-супруга.

«Мой бывший супруг никогда не говорил мне в первое время, сколько зарабатывает. Боялся, что все потрачу? Но, когда я узнала, то просто обалдела. Он получал очень много, а я видела очень мало», — высказалась знаменитость.

Ольга отметила, что всего в жизни добилась без покровительства мужчин. Она никогда не была содержанкой и не понимает женщин, живущих на полном обеспечении.

«Дайте мне разрешение брать у мужчин деньги! Как стать содержанкой?» — резюмировала Бузова.

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