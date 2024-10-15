Борис Галкин заявил, что Ольга Кормухина затмила Аллу Пугачеву после ее отъезда. Об этом сообщает Газета Жизнь.

В беседе с журналистами актер отметил, что не понимает секрета популярности Пугачевой. По его мнению, Ольга Кормухина более достойна звания Примадонны эстрады. Также он считает, что после отъезда Пугачевой Кормухина «совершенно ее затмила».

«В свои 64 года она — мощь и нежность, живое и ярчайшее воплощение самой музыки. И да, после отъезда Пугачевой из страны вот уже почти три года тому назад Ольга Кормухина совершенно ее затмила! И Алла Борисовна сама об этом прекрасно знает», — высказался артист.

Галкин отметил, что у Ольги много поклонников и ее график расписан на месяцы вперед. По его мнению, певица способна с первой ноты «заводить стадионы».

«Алла тоже когда-то заводила, но все же масштаб ее личности был чересчур раздут, в том числе за счет грамотных пиар-кампаний», — заявил Галкин.

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