«Самой не верится»: Глафира Тарханова поделилась редкими кадрами с мужем в честь годовщины свадьбы

Актриса Глафира Тарханова, которая в июне стала мамой в пятый раз, отметила 19-ю годовщину свадьбы с мужем. В личном блоге 40-летняя звезда сериала «Громовы» поделилась редкими кадрами с актером Малого театра Алексеем Фаддевым.

На опубликованных фото пара предстала на фоне живописной природы в образах в стиле кантри. Глафира Тарханова выбрала белое кружевное платье с поясом и белую косынку. Актриса сделала нежный макияж и собрала волосы в низкий хвост, дополнив образ букетом из полевых цветов. Алексей Фаддеев надел белую рубашку, светлые джинсы и белую шляпу с черным ободком.

«Свадьба была в этот день. День нашего союза, нашей пары. Супруги в одной упруге. И так уже, самой не верится, 19 лет. Дети в качестве доказательства и главное достижение», — высказалась Глафира Тарханова.

Напомним, артисты познакомились на пробах фильма «Главный калибр». Спустя полгода после знакомства Алексей Фаддеев сделал предложение Глафире Тархановой.

«Я встретила мужа, когда подумала: „А ну его. Что все мечтают выйти замуж?“ А он раз, и появился. <…> У меня был образ, и он совпал с моим мужем, вплоть до цвета волос», — делилась актриса в одном из интервью.

Пара поженилась в 2005 году, у супругов четверо сыновей: Корней, который родился в 2008 году, Ермолай, родившийся еще через два года, 11-летний Гордей и 7-летний Никифор, а 18 июня этого года появилась на свет дочь Лукерья.

Ранее сообщалось о том, что певец Владимир Кузьмин публично поздравил жену с 23-й годовщиной свадьбы.