Артист Борис Галкин поддержал эмиграцию Аллы Пугачевой. Об этом сообщает aif.ru.

Актер Борис Галкин прокомментировал отъезд певицы Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) за границу. По словам звезды фильма «Отставник», он рад тому, что супругов больше не будет в России.

«Очень хорошо, что они больше не здесь. Правильно сделали, что эмигрировали. Потому что такие товарищи России не нужны. Они не знают, не понимают, не врубаются, что в мире происходит», — рассказал он.

Он добавил, что считает личность Аллы Пугачевой слишком раздутой. При этом Галкин привел в противовес певице ее коллегу Ольгу Кормухину. Под критику попал и муж Примадонны.

«И слова тут не нужны — поступки все говорят сами за себя. Ну, а то, что творит Максим*… Печально наблюдать — он был хороший ведущий детской передачи. Но что-то произошло там с головой», — заявил артист.

Ранее мы писали о том, что россияне возмущены возвращением Аллы Пугачевой.

*Признан иноагентом на территории РФ.