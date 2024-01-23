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Опубликовано 23 января 2024, 21:30
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Посетил концерт Мадонны в Нью-Йорке: Киркоров после «голой» вечеринки уехал из России

Mash: Филипп Киркоров уехал из России и посетил концерт Мадонны в Нью-Йорке.
Посетил концерт Мадонны в Нью-Йорке: Киркоров после «голой» вечеринки уехал из России

© Starface.ru

Певец Филипп Киркоров после всех последствий, связанных с его участием в вечеринке блогера Насти Ивлеевой, уехал из России. Артиста заметили около Madison Square Garden – там проходил концерт певицы Мадонны.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Источник сообщает, что исполнитель присутствовал на концерте Мадонны. Киркорова сняли с пакетами, на которых виднелся логотип Madison Square Garden. Музыкант был одет в костюм темно-зеленого цвета и бейсболку.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря Киркоров посетил вечеринку Ивлеевой. После этого его заменили в фильме «Иван Васильевич меняет все», вырезали из новогодних эфиров. По последней информации, бойкот Киркорова продлится, как минимум, до весны.

После случившегося артист принял решение перевести 5 млн рублей благотворительному фонду, который занимается помощью детям-аутистам. Средства будут направлены на покупку пособий и материалов для занятий.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева
Теги:
Филипп Киркоров
Мадонна
концерт
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