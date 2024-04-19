«Вы мои рок-звезды!»: уехавшая в США Мария Машкова пытается помириться с родителями

19 апреля актрисе Марии Машковой исполняется 38 лет. Звезда «Не родись красивой» уже давно живет в США, она поругалась с родителями из-за политических разногласий.

Но в свое день рождения актриса сделала первый шаг к примирению с родителями. Она обратилась к родителям с теплыми словами.

«Мой главный человек детства — бабушка, меня уже поздравила… Мама! Папа! Вы мои рок-звезды! Как же я счастлива, что родилась именно у вас!», — написала Машкова в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Мария отметила, что родители сильно любили друг друга, когда пригласили ее на эту планету. По словам актрисы, она чувствует это «каждой хромосомой».

Актриса призвала рожать детей в любви и призвала, чтобы наступил мир во всем мире.

Мария Машкова в 2022 году уехала из России и открыто заявила о своей политической позиции. При этом ее отец Владимир Машков активно поддерживает действующую власть. Он никак не комментирует отношения с дочерью, а вот Мария наоборот, рассказывает, что ее общение с папой прекратились.

Ранее американские зрители раскритиковали новый фильм с участием актрисы.