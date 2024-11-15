Разрыдалась и закатила истерику: 12-летняя дочь Виктории Бони потребовала забрать ее из Англии

Дочь блогерши Виктории Бони закатила матери истерику из-за ее очередного отъезда. 12-летняя Анджелина тяжело переживает разлуку с родительницей и адаптацию в английской школе, поэтому потребовала, чтобы телеведущая забрала ее с собой.

После очередной горной экспедиции Виктория воссоединилась с дочерью, которая сейчас живет в Великобритании. Там находится одна из лучших школ верховой езды, где обучается девочка. Однако много времени вместе блогерша не смогла провести с ребенком. В планах у Бони новая поездка, и этому Анджелина оказалась не рада. Узнав об очередной разлуке с матерью, она разрыдалась и попросила ее не уезжать.

Поведение школьницы показало Виктории, что она не справляется с самостоятельной жизнью в Англии. Поэтому она решила забрать ее оттуда. Но не сразу.

«Решила, что заберу ее оттуда со следующего года! Слишком она еще маленькая, хочу, чтобы была рядом», - поделилась телеведущая.

Анджелина — единственная дочь Виктории Бони. Она родилась, когда блогерша была в отношениях с бизнесменом Алексом Смерфитом. Несмотря на наличие ребенка, иностранец так и не женился на Виктории, а после расставании так и вовсе перестал участвовать в жизни наследницы.

Ранее Виктория Боня показала фигуру до и после похудения.