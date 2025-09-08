Больше не одна? Кристина Асмус намекнула на новый роман, показав фото с мужчиной
© Starface.ru
Актриса Кристина Асмус показала фото из отпуска с неизвестным мужчиной. Кристина намекнула на новый роман в соцсети.
В личном блоге актриса рассказала о поездке за город. Асмус гуляла с собакой, каталась на лодке и жила в деревянном доме с видом на озеро. Как оказалось, все это время Кристина была не одна, а в компании неизвестного мужчины. Она сделала два снимка с таинственным спутником.
На первом кадре мужчина запечатлен со спины на закате. На втором — актриса засняла их ноги на кровати.
Асмус не стала называть имя спутника. Существует вероятность, что после расставания с Ильей Бурцом у Кристины появился новый ухажер. Ее не раз замечали в компании незнакомца на светских мероприятиях. Он не выходил с ней на красную дорожку и ждал у входа.
Сама Асмус не комментировала личную жизнь.
Ранее сообщалось, что младшая сестра актрисы Кристины Асмус Карина родила второго ребенка. Подробности читайте в этой новости.
Также мы писали, что Анну Седокову выставил из квартиры 8-летний сын из-за букета от тайного поклонника.