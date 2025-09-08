Больше не одна? Кристина Асмус намекнула на новый роман, показав фото с мужчиной

Асмус не стала называть имя спутника. Существует вероятность, что после расставания с Ильей Бурцом у Кристины появился новый ухажер. Ее не раз замечали в компании незнакомца на светских мероприятиях. Он не выходил с ней на красную дорожку и ждал у входа.

Сама Асмус не комментировала личную жизнь.

Ранее сообщалось, что младшая сестра актрисы Кристины Асмус Карина родила второго ребенка. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Анну Седокову выставил из квартиры 8-летний сын из-за букета от тайного поклонника.