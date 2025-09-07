Седокову выставил из квартиры 8-летний сын из-за букета от тайного поклонника

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала о событиях в семье из-за бесконечных букетов от тайного поклонника. 8-летний сын Гектор захлопнул перед мамой входную дверь, когда она вышла забрать цветы.

Анна поделилась в личном блоге видеороликом, который подписала: «драматический поворот событий».

На кадрах Седокова стучит в дверь и просит сына открыть.

«Больше не будет цветов, честное слово. Я даже не знаю от кого они. Впусти, пожалуйста», - смеясь, кричала певица сыну.

При этом Гектор на секунду приоткрыл дверь и сразу же вновь захлопнул под одобрительный хохот Седоковой.

Ранее сообщалось, что экс-солистка «ВИА Гры» не может нормально зарабатывать деньги из-за смерти бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Без средств и мужчины-спонсора у звезды нет уверенности в завтрашнем дне. При этом вокруг исполнительницы регулярно крутятся мужчины, но ни с кем из них она не может построить долгосрочные отношения.