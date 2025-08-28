«Мы с папой тебя очень ждали»: гимнастка Карина Асмус стала мамой во второй раз

Гимнастка и каскадер Карина Асмус стала мамой второй раз. У 34-летней спортсменки родилась дочь. Девушка поделилась радостной новостью в соцсети и раскрыла необычное имя новорожденной.

Сестра актрисы Кристины Асмус выложила в своем личном блоге фотографию с малышкой. Кадр сделан в палате больницы города Наро-Фоминск, Мордовия. Лицо девочки Асмус закрыла большим смайлом. Дочку назвали Оливией.

«Оливия, добро пожаловать! Мы с папой тебя очень ждали. 26.08.2025», — поделилась Карина.

На снимке запечатлен и супруг Карина Александр. Его мама также отреагировала на рождение наследницы.

«Поздравляю! Здоровья маме и Оливии! Спасибо за внучку! Я вас люблю», — написала в комментариях свекровь Карины.

Карину поддержали и подписчики. Люди написали в комментариях: «Ох и будет их мамка чемпионами делать. Чувствую! Боже! Дай вам здоровья», «Милая! Поздравляем вас от всей души! Новый человек! Ты герой! Счастья, здоровья и скорейшего восстановления», «Расти здоровой и счастливой, малышка Оливия!».

Помимо знаменитой актрисы у Карины еще две старшие сестры — Екатерина и Ольга. Спортсменка была дублером Кристины Асмус в двух кинолентах — «Булки» и «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».

