НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 ноября 2024, 10:43
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«Больше не нужно худеть!»: МакSим показала постройневшую фигуру после лечения в рехабе

41-летняя певица МакSим показала постройневшую фигуру после лечения в рехабе.
«Больше не нужно худеть!»: МакSим показала постройневшую фигуру после лечения в рехабе

© Starface.ru

41-летняя певица МакSим (Марина Максимова) показала постройневшую фигуру после лечения в рехабе. Марина поделилась снимком с отдыха в соцсети.

Не так давно артистка прошла лечение от алкогольной зависимости. После рехаба Марина отправилась на восстановление в теплые края. В личном блоге певица не стала уточнять, куда улетела из России, зато опубликовала красочные фото у бассейна. На снимках Максимова предстала в пляжном образе, который подчеркнул ее постройневшую фигуру.

«Больше не нужно худеть!»: МакSим показала постройневшую фигуру после лечения в рехабе

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Поклонники оценили новые формы певицы, но попросили быть аккуратнее с похудением.

«Марина, больше не нужно худеть! У тебя эталонная фигура. Ты хрупкая, как статуэтка», — написали подписчики.

К слову, певица никак не отреагировала на комментарии фолловеров.

Ранее певица МакSим призналась, что иногда уезжает жить в монастырь. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Natan публично оскорбил жену после измен на шоу «Звезды в джунглях».

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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