«Больше не нужно худеть!»: МакSим показала постройневшую фигуру после лечения в рехабе
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41-летняя певица МакSим (Марина Максимова) показала постройневшую фигуру после лечения в рехабе. Марина поделилась снимком с отдыха в соцсети.
Не так давно артистка прошла лечение от алкогольной зависимости. После рехаба Марина отправилась на восстановление в теплые края. В личном блоге певица не стала уточнять, куда улетела из России, зато опубликовала красочные фото у бассейна. На снимках Максимова предстала в пляжном образе, который подчеркнул ее постройневшую фигуру.
Поклонники оценили новые формы певицы, но попросили быть аккуратнее с похудением.
«Марина, больше не нужно худеть! У тебя эталонная фигура. Ты хрупкая, как статуэтка», — написали подписчики.
К слову, певица никак не отреагировала на комментарии фолловеров.
Ранее певица МакSим призналась, что иногда уезжает жить в монастырь. Подробности читайте в этой новости.
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