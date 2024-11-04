«Больше не нужно худеть!»: МакSим показала постройневшую фигуру после лечения в рехабе

Поклонники оценили новые формы певицы, но попросили быть аккуратнее с похудением.

«Марина, больше не нужно худеть! У тебя эталонная фигура. Ты хрупкая, как статуэтка», — написали подписчики.

К слову, певица никак не отреагировала на комментарии фолловеров.

Ранее певица МакSим призналась, что иногда уезжает жить в монастырь. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Natan публично оскорбил жену после измен на шоу «Звезды в джунглях».