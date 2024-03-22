«Уезжаю в монастырь»: певица МакSим сделала заявление на фоне слухов о лечении алкоголизма

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) призналась, что порой уезжает жить в монастырь. Ради веры артистка соблюдает аскезу.

Артистка отметила, что не приемлет каких-либо ограничений в еде. Исключение составляет вера.

«Вот уезжаю в монастырь жить в какой-то период времени. Там не только отказываешься от еды, ты отказываешься от многих материальных благ, принимаешь какие-то послушания. Там моя точка дзен», — призналась артистка в разговоре с телеканалом «360».

Певица вспомнила, как ездила в Киргизию и жила там в юрте на озере Иссык-Куль. В каждой группе были определенные направления, основанные на полном молчании или дыхании.

В храмах певица обычно просит прощения у Бога. Она отмечает, что важна не религия, а вера.

Недавно в Сети появилась информация о том, что МакSим берет паузу в карьере из-за лечения алкоголизма. Однако вскоре певица опровергла эти слухи, заверив, что продолжит концертную деятельность, но уже не в прежних масштабах, поскольку приняла решение больше не работать «на износ».

Позже певица заявила, что больше не поедет в долгосрочные концертные туры из-за возникших проблем со здоровьем.