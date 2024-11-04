«Я живу со змеей уже 14 лет»: Natan публично оскорбил жену после измен на шоу «Звезды в джунглях»

Недавно женатый рэпер Natan оказался в центре скандала после появившихся в Сети кадров его измен на съемках шоу «Звезды в джунглях». Оказалось, что на проекте певец закрутил роман не только с блогером Лерчек, но и певицей Бьянкой. В эфире нового выпуска шоу артист позволил себе нелестное высказывание о супруге, сравнив ее со змеей.

Накануне вышел седьмой выпуск реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. На одном из испытаний участникам предлагалось взаимодействовать со змеями. Ведущая проекта, певица Ольга Бузова, поинтересовалась у Natan, боится ли он змей. Рэпер дал неожиданный ответ, при этом оскорбив свою жену, которой изменял на съемках.

«Змей я не боюсь. С одной из них уже 14 лет живу», — заявил Natan.

В конце выпуска состоялась традиционная вечеринка, которую проводят на экваторе шоу. Музыкант признался, что «впервые за все время расслабился», и спел под гитару вместе с Бьянкой, чем вызвал приступ ревности у Лерчек. Блогер повела Natan в кусты, где у них состоялся разговор.

Другие участницы проекта, Алена Жигалова и Алана Мамаева, осудили пару.

«Лера напрягается из-за того, что Бьянка трется вокруг Натана. Она ревнует. Лера потеряла ориентацию в пространстве. И все это выглядит ужасно», — высказалась Алена Жигалова.

Кроме того, в эфир выпуска попали кадры с уединившимися Natan и Бьянкой, которые уже распространились по Сети. Пара обнималась и целовалась. Певица заявила, что «не могла ему противостоять».

Ранее мы писали о том, что Бьянка ответила хейтерам, осудившим ее за поцелуй с рэпером Natan на шоу.