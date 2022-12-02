Больше не метит в кровать к Волочковой: у Джигурды новый роман с блогером
Эпатажный артист Никита Джигурда только недавно заявлял, что готов войти в гарем Анастасии Волочковой, а уже ласкается с другой. В Сети появилась фотография певца с новой избранницей. Ей стала молодая блогерша и певица Ирэн Волынская.
Известно, что пара познакомилась на одном из светских мероприятий, после которого решила уединиться в более укромном месте. Они направились в столичное кафе и продолжили общение. В результате длительных разговоров им удалось обнаружить много общих интересов.
На память о вечере Джигурда с Ирэн решили сделать фотографию. Девушка села на колени к артисту, а тот крепко прижал ее к себе.
Никита Джигурда и Ирэн Волынская
Фото: Телеграм-канал Звездач
Пока неясно – настоящий это или все-таки пиар роман. Отметим, что Волынская ранее уже была замужем. От первого брака у нее остался ребенок.
К слову, 61-летний Джигурда недавно заявил, что он точно знает, как доставить девушке удовольствие. Он назвал секрет «классного» секса. По его словам, молодые люди не знают, как правильно это делать, поэтому дамы предпочитают таких опытных и зрелых мужчин, как он.