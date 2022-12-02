Больше не метит в кровать к Волочковой: у Джигурды новый роман с блогером

Эпатажный артист Никита Джигурда только недавно заявлял, что готов войти в гарем Анастасии Волочковой, а уже ласкается с другой. В Сети появилась фотография певца с новой избранницей. Ей стала молодая блогерша и певица Ирэн Волынская.

Известно, что пара познакомилась на одном из светских мероприятий, после которого решила уединиться в более укромном месте. Они направились в столичное кафе и продолжили общение. В результате длительных разговоров им удалось обнаружить много общих интересов.

На память о вечере Джигурда с Ирэн решили сделать фотографию. Девушка села на колени к артисту, а тот крепко прижал ее к себе.